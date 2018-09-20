Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо (відео)

Українка перемогла на турнірі в столиці Азербайджану Баку.

17-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу.

У фінальному поєдинку українка за дві хвилини виграла іппоном у Фуни Танаки з Японії, яка перемагала на світовій першості в 2017-му році, повідомляє Sport.ua.

Перемогу українці приніс прийом під назвою о-вчі-гарі (зачеп зсередини гомілкою).

Це друга золота медаль українців за всю історію проведення чемпіонатів світу з дзюдо. У 2009 році Георгій Зантарая виграв ЧС, який проходив у Роттердамі.

Також варто відзначити, що Даша стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії! Попередній рекорд належав японці Рийоко Тамурі, яка виграла золото в 1993 році у 18 років і 1 місяць.

Білодід в поточному сезоні не знає гіркоти поразок. На її рахунку перемоги на двох турнірах серії Grand Prix, на двох турнірах серії Grand Slam і на Кубку Європи у Словенії.

Як повідомляв УНІАН, у 2017-му році Білодід виграла чемпіонат Європи у віці 16-ти років.