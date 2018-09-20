WADA тимчасово відновило статус Російського антидопінгового агентства

Глава WADA зазначив, що до кінця року агентство повинно отримати доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відновило статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) на засіданні виконкому організації.

За відновлення статусу РУСАДА проголосували більшість членів виконкому, йдеться в твіттері організації.

Глава WADA зазначив, що до кінця року агентство повинно отримати доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

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«Якщо до кінця року база даних не буде надана, РУСАДА знову буде позбавлена свого статусу», — додав він.

Нагадаємо, що РУСАДА позбулося акредитації WADA на підставі звіту комісії Річарда Паундао про допінг в російській легкій атлетиці. Антидопінгова діяльність на території Росії здійснюється за допомогою британського UKADA.

Нагадаємо, російських атлетів допустили на Олімпійські ігри-2018 під нейтральним прапором, правда вже в Пхенчхані ще двоє російських спортсменів попалися на допінгу.