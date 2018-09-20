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WADA тимчасово відновило статус Російського антидопінгового агентства

16:40, 20 вересня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відновило статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) на засіданні виконкому організації.

За відновлення статусу РУСАДА проголосували більшість членів виконкому, йдеться в твіттері організації.

Глава WADA зазначив, що до кінця року агентство повинно отримати доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

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«Якщо до кінця року база даних не буде надана, РУСАДА знову буде позбавлена свого статусу», — додав він.

Нагадаємо, що РУСАДА позбулося акредитації WADA на підставі звіту комісії Річарда Паундао про допінг в російській легкій атлетиці. Антидопінгова діяльність на території Росії здійснюється за допомогою британського UKADA.

Нагадаємо, російських атлетів допустили на Олімпійські ігри-2018 під нейтральним прапором, правда вже в Пхенчхані ще двоє російських спортсменів попалися на допінгу.

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Теги: #Росія#WADA#допінг