У США на полі для гольфу вбили відому гольфістку
11:57, 18 вересня 2018Інше
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У липні 2017 іспанка Селія Баркін Аросамена виграла чемпіонат Європи з гольфу серед аматорів.
Відому гольфистку вбили в результаті розбійного нападу / sport.ua
22-річна іспанська гольфістка Селія Баркін Аросамена була знайдена мертвою на поле для гольфу у місті Еймсі (США).
Поліція встановила, що на дівчину було скоєно напад, повідомляє Sport.ua з посиланням на ESPN.
У вбивстві гольфістки підозрюється 22-річний Коллін Деніел Річардс, місцезнаходження якого на даний момент невідомо.
У квітні 2018 року Аросамена виграла студентський турнір з гольфу в конференції Big 12. В цьому році вона також взяла участь у чемпіонаті США серед жінок. У липні 2017 іспанка виграла чемпіонат Європи з гольфу серед аматорів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Казахстані був вбитий відомий фігурист Денис Тен.
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