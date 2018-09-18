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У США на полі для гольфу вбили відому гольфістку

11:57, 18 вересня 2018
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Відому гольфистку вбили в результаті розбійного нападу / sport.ua

Поліція встановила, що на дівчину було скоєно напад, повідомляє Sport.ua з посиланням на ESPN.

У вбивстві гольфістки підозрюється 22-річний Коллін Деніел Річардс, місцезнаходження якого на даний момент невідомо.

У квітні 2018 року Аросамена виграла студентський турнір з гольфу в конференції Big 12. В цьому році вона також взяла участь у чемпіонаті США серед жінок. У липні 2017 іспанка виграла чемпіонат Європи з гольфу серед аматорів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Казахстані був вбитий відомий фігурист Денис Тен.

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Теги: #вбивство#чемпіонат Європи#гольф