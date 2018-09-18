Білорусці передали бронзу Олімпіади-2008, відібрану в української п'ятиборки Терещенко

Наша спортсменка не пройшла поглиблений допінг-тест через 9 років після Ігор.

Чемпіонка світу з сучасного п'ятиборства білоруска Анастасія Прокопенко отримала бронзову олімпійську медаль.

Її колишньою власницею була українка Вікторія Терещук, повідомляє Prosport.ua.

Нагадаємо, що цю нагороду Терещук виграла на Іграх 2008 року в Пекіні. Однак згодом вона була спіймана на вживанні заборонених препаратів і позбавлена нагороди. 10 років тому тоді ще 22-річна Прокопенко закінчила змагання на четвертому місці на своїй першій Олімпіаді. А згодом, так і не змогла пробитися на подіум на Іграх-2012 в Лондоні і в Ріо-2016.

У 2017 році проба Терещук була переперевірена з допомогою самих останніх технологій і виявилася позитивною. В результаті медаль передали білоруській спортсменці.

Спеціальна церемонія з врученням медалі Прокопенко відбулася в Мехіко.

“Я дуже довго чекала на цю медаль, – сказала студентка. – Я приймаю це близько до серця і думаю, що вона допоможе мені показати хороший результат на наступній Олімпіаді в Токіо. Моя мрія – опинитися на подіумі і ця нагорода дуже підвищує мою мотивацію".