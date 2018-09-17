Японський Саппоро через землетрус змушений відмовитися від проведення Олімпіади-2026

Влада японського міста забрала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор у 2026 році.

Влада японського Саппоро забрала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор у 2026 році, повідомляє Sport Arena.

Японці прийняли таке рішення через землетрус, що сколихнув місто і весь острів Хоккайдо на початку цього місяця. У результаті підземних поштовхів загинули понад 40 осіб, збитки склали сотні мільйонів євро.

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У Саппоро вважають, що не встигнуть як слід підготуватися до Ігор-2026, але мають намір подати заявку на проведення Олімпіади-2030.

Це означає, що претендентів на проведення зимової Олімпіади-2026 залишилося четверо: Калгарі (Канада), Стокгольм (Швеція), Ерзурум (Туреччина) і спільна заявка італійських Кортіна-д'Ампеццо, Мілану і Турину.

МОК назве місце проведення Олімпіади-2026 на сесії в Мілані через рік.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Його епіцентр був зафіксований на відстані 62 кілометрів від міста Саппоро. Влада Японії повідомляла про 42 загиблих.