Дві українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

Еліна Світоліна зберегла за собою 6-ту сходинку.

Українки Ангеліна Калініна і Марта Костюк оновили особисті рекорди у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), який був опублікований сьогодні.

Калініна посідає рекордне для себе 112-е місце у світовому реєстрі, а 16-річна Костюк перебуває на 123-й сходинці. Цікаво, що обидві спортсменки піднялися на одну сходинку в порівнянні з попередньою версією рейтингу. Про це повідомляє сайт WTA.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою шосте місце у світі. Леся Цуренко також залишилася на колишньому місці, маючи 26-й номер рейтингу. У сотню кращих тенісисток світу також входять Катерина Бондаренко (№83) і Даяна Ястремська (№97). Відзначимо прогрес Катерини Козлової (№117), яка піднялася на шість позицій.