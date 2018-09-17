Президент НОК України Бубка взяв участь у святкуванні 30-річчя Олімпійських ігор Сеулу-1988

Сергій Бубка підкреслив, що спадщина Олімпійських ігор живе у всіх, хто був натхненний або зворушений подіями цього магічного часу 30 років тому.

В корейському Сеулі відбулися урочистості з нагоди 30-річного ювілею Олімпійських ігор-1988, на яких своє Олімпійське «золото» здобув видатний український легкоатлет, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Саме Сергію Бубці як одному із лідерів світового Олімпійського руху, члену Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, президент МОК Томас Бах довірив почесну місію представити його на урочистостях в Кореї та від імені світової Олімпійської сім'ї привітати учасників заходу, повідомляє прес-служба НОК України.

«За всю мою спортивну кар'єру я досяг багатьох чудових результатів, якими дуже пишаюсь. Але Олімпійські ігри – це особливий досвід. Олімпійські змагання є унікальними і для спортсмена ніякий інший досвід не можливо порівняти з участю в Олімпійських іграх. І для мене Олімпійські ігри в Сеулі були дуже особливими», - сказав Сергій Бубка.

Він додав: «Це був мій шанс завоювати олімпійську медаль, одну єдину, якої не вистачало в моїй колекції. Це був найважчий момент моєї спортивної кар'єри. Я ніколи раніше не мав подібних відчуттів. Можливо, мені потрібне було диво. Але, врешті-решт, це було найяскравішим, найбільш захоплюючим моментом мого життя. Я став Олімпійським чемпіоном. Моя заповітна мрія здійснилася. Це було досягненням тієї мети, до якої я завзято та довго йшов».

«Спорт має унікальну здатність об'єднувати людей навколо універсальних олімпійських цінностей поваги, дружби та солідарності. Нещодавній приклад сили спорту, котрий усі ми обов'язково запам'ятаємо, – це спільний вихід спортсменів з Північної та Південної Кореї на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані в лютому цього року. Це була сильна заявка світу, що, незважаючи на всі наші розбіжності, людство може жити разом у мирі, повазі та гармонії.

Цей момент, звичайно, не відбувся випадково. Це стало результатом тривалого переговорного процесу та залучення уряду на високому рівні з боку Міжнародного олімпійського комітету та його президента Томаса Баха, який розпочався ще в 2014 році».

Сергій Бубка підкреслив, що спадщина Олімпійських ігор живе у всіх, хто був натхненний або зворушений подіями цього магічного часу 30 років тому. «Я серед тих, хто вічно пам'ятатиме Олімпійські ігри у Сеулі 1988 року. Це олімпійське місто займає особливе місце в моєму серці. Давайте продовжуватимемо розповсюджувати олімпійський дух разом для кращого майбутнього», - підкреслив президент НОК України.