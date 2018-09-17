Джима здобула два "золота" на чемпіонаті Словенії з літнього біатлону

Українка виступала поза конкурсом.

Українка Юлія Джима завоювала дві медалі на чемпіонаті Словенії з літнього біатлону, виступаючи "поза конкурсом". Українка фінішувала першою у спринті та гонці переслідування, повідомляє офіційний сайт змагань.

У спринті Джима допустила два промахи на стрільбі стоячи, але в результаті випередила Уршку Пойе на 14,7 секунди.

У гонці переслідування українка теж двічі промазала, але в цей раз у стрільбі лежачи. Це не завадило їй виграти з відривом у 14,4 секунди від японки Фуюко Татідзакі, яка також виступала "поза конкурсом".