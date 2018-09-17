Джима здобула два "золота" на чемпіонаті Словенії з літнього біатлону
11:39, 17 вересня 2018Інше
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Українка виступала поза конкурсом.
Юлія Джима / facebook.com/biathlon.com.ua
Українка Юлія Джима завоювала дві медалі на чемпіонаті Словенії з літнього біатлону, виступаючи "поза конкурсом". Українка фінішувала першою у спринті та гонці переслідування, повідомляє офіційний сайт змагань.
У спринті Джима допустила два промахи на стрільбі стоячи, але в результаті випередила Уршку Пойе на 14,7 секунди.
У гонці переслідування українка теж двічі промазала, але в цей раз у стрільбі лежачи. Це не завадило їй виграти з відривом у 14,4 секунди від японки Фуюко Татідзакі, яка також виступала "поза конкурсом".
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