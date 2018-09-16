Кенієць Кіпчоге встановив новий світовий рекорд у марафонському бігу (фото)

Еліуд Кіпчоге поліпшив попереднє досягнення більш ніж на хвилину.

Кенієць Еліуд Кіпчоге здобув перемогу на Берлінському марафоні, встановивши новий світовий рекорд. 33-річний спортсмен подолав дистанцію 42 194 метри за 2 години 1 хвилину 39 секунд.

Таким чином, Кіпчоге на 1 хвилину 18 секунд перевершив досягнення співвітчизника, Денніса Кіпруто Кіммето, показане їм також на Берлінському марафоні в 2014 році.

Друге і третє місця також зайняли представники Кенії. Другим з відставанням у 4 хвилини 44 секунди від переможця фінішував Амос Кіпруто, а третім став Вілсон Кіпсанг, що програв Кіпчоге 5 хвилин 9 секунд, повідомляє офіційний сайт турніру.

Еліуд Кіпчоге – триразовий переможець Берлінського і Лондонського марафонів, а також чинний чемпіон Олімпіади-2016.