Плавець Говоров виграв 50-метрівку батерфляєм на другому етапі Кубка світу поспіль

Після перемоги в Казані українець знову став найсильнішим в Досі.

У Досі (Катар) завершився другий етап Кубка світу з плавання, де українець Андрій Говоров завоював другу поспіль золоту нагороду на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Говоров проплив дистанцію у фіналі за 22,82 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець випередив американця Майкла Ендрю на 0,39 секунди, і Райана Кетци з ПАР - на 0,72.

Це другий успіх Говорова на другому етапі Кубка світу поспіль. Тиждень тому в російській Казані українець також переміг на цій дистанції.Також тиждень тому українець завоював бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем Говорів фінішував третім з результатом 22,03 секунди.