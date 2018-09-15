Стаховський обіграв Соузу і приніс перемогу збірній України в матчі Кубка Девіса

Збірна України перемогла суперника з загальним рахунком 3:1.

У Бучі (Київська область) завершився матч Кубка Девіса Україна - Португалія, де в четвертому поєдинку Сергій Стаховський обіграв Жоао Соузу і приніс команді третє переможне очко.

Гра завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 2 години 07 хвилин.

Українець мав повну перевагу над суперником у першій партії, але потім Соуза зумів перехопити ініціативу і виграти другу партію.

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У вирішальному третьому сеті щільна боротьба "очко в очко" йшла до рахунку 4:4, коли на подачі Стаховського було 0:40 і потрійний брейк-поінт у суперника. Перебуваючи в кроці від прихованого матч-болу португалець не зміг використати свій шанс а потім, сильно засмутившись, упустив й наступний гейм на своїй подачі.

Таким чином, українці після першого "нічийного" дня, здобули в суботу дві драматичні перемоги - в парі й одиночці - і виграли матч в цілому. Загальний рахунок після цієї гри став 3:1 на користь збірної України.

Збірна України зберегла прописку в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса на наступний сезон-2019 і, при вдалій грі в новому сезоні зможе претендувати на потрапляння в Світову групу в сезоні-2020.