Українська четвірка парна завоювала бронзу ЧС з академічного веслування
13:32, 15 вересня 2018Інше
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У складі команди виступали Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько.
Чоловіча четвірка парна збірної України виграла бронзу чемпіонату світу / Katushka.in.ua
У Пловдиві (Болгарія) завершився черговий день чемпіонату світу з академічного веслування, де збірна України завоювала бронзову медаль.
Наші спортсмени завоювали нагороду у фіналі чоловічого заїзду серед четвірок парних, повідомляє офіційний сайт змагань.
Результат переможців - квартету зі збірної Італії - склав 5 хвилин 35,31 секунди. Наша четвірка відстала від суперника на 1,97 секунди, пропустивши вперед також команду Австралії.
У складі нашої команди виступали Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько.
Це перша і єдина медаль збірної України на нинішньому чемпіонаті світу. Більше у фіналах представників збірної країни не буде.
Чемпіонат світу з академічного веслування проходить в Болгарії з 9 по 16 серпня.
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