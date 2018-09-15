Українська четвірка парна завоювала бронзу ЧС з академічного веслування

У складі команди виступали Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько.

У Пловдиві (Болгарія) завершився черговий день чемпіонату світу з академічного веслування, де збірна України завоювала бронзову медаль.

Наші спортсмени завоювали нагороду у фіналі чоловічого заїзду серед четвірок парних, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат переможців - квартету зі збірної Італії - склав 5 хвилин 35,31 секунди. Наша четвірка відстала від суперника на 1,97 секунди, пропустивши вперед також команду Австралії.

У складі нашої команди виступали Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько.

Це перша і єдина медаль збірної України на нинішньому чемпіонаті світу. Більше у фіналах представників збірної країни не буде.

Чемпіонат світу з академічного веслування проходить в Болгарії з 9 по 16 серпня.