Президент Федерації біатлону України Бринзак: росіянок ніхто не кликав

Президент української федерації підкреслив, що організація не займалася запрошенням трьох російських біатлоністок.

На початку серпня повідомлялося, що три російські біатлоністки — Катерина Бех, Анастасія Рассказова та Оксана Москаленко — перейдуть під український прапор. Вони брали участь у чемпіонаті України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці.

Однак факт виступів російських біатлоністок за Україну викликав обурення серед вболівальників. Нещодавно ж стало відомо, що в Росії не будуть перешкоджати переходу спортсменок. За словами президента української федерації, вони самі вирішили виступати у складі синьо-жовтих, їх ніхто не запрошував, повідомляє SportArena.

«Невже ніхто не хоче зрозуміти, що ми нікого не запрошували? У них батьки українці, багато рідних у Києві проживає. Вони мають право займатися біатлоном на загальних підставах і відбиратися на змагання без жодних преференцій. Не шукайте тільки «зраду» і негатив в наших діях. І добре, що до нас приходять спортсмени, адже, на жаль, багато покидають Україну. Так що, краще втрачати чи отримувати?» — написав Брызнак під одним з коментарів у Facebook.

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«На цих спортсменок за час їх перебування в Україні не витрачено жодної гривні державних коштів. Поки вони не потраплять в збірну команду і не будуть зараховані в штат Міністерства, все забезпечення йде за спонсорські кошти людей, які вирішили підтримати».

В кінці серпня повідомлялося, що федерація біатлону України не буде перешкоджати виступів екс-росіянина і біатлоністи збірної України Олександра Жирного у складі російської збірної.