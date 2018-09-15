Молчанов і Стаховський виграли парну гру матчу Кубка Девіса у Португалії

Збірна України повела в загальному рахунку на початку другого дня - 2:1.

У Бучі (Київська область) завершився парна зустріч матчу Кубка Девіса Україна - Португалія, в якому Денис Молчанов і Сергій Стаховський протистояли Гаштао Еліасу і Жоау Соузі.

Гра завершилася з рахунком 6:4, 3:6 7:6 (5), повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 2 години 07 хвилин.

Українці впевнено почали матч і зуміли у першій партії зробити один "зайвий брейк". Але, починаючи з другого сету суперники перехопили ініціативу. Вони впевнено виграли партію з різницею в три гейми - 6:3, а в середині третього сету домоглися аналогічного переваги - 4:1.

Але, в цей момент українці показали, що не зломлені, зуміли вирівняти гру, а у вирішальному 13-му геймі досягли мінімально можливого переваги у два очки - 7:5.

Таким чином, загальний рахунок у матчі Україна - Португалія став 2:1.

Також сьогодні відбудуться два очних матчу Стаховський - Соуза та Ілля Марченко - Педро Соуза. Українцям до загальної перемоги в матчі достатньо виграти одну з двох зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Португалія проходить в рамках 1-го раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Переможець гарантує собі місце в Першій групі на сезон-2019. Переможений буде боротися за те, щоб не вилетіти Другу групу на сезон-2019 з командою ПАР 26-27 жовтня.