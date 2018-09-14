Стаховський зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса Україна - Португалія

Українець легко обіграв Педро Соузу у двох партіях.

У Бучі (Київська область) завершився перший ігровий день матчу Кубка Девіса Україна - Португалія, де у другому поєдинку українець Сергій Стаховський здолав Педро Соузу у двох партіях.

Гра завершилася легкою перемогою українця - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав усього 1 година 04 хвилини.

Португалець вже в першому геймі впав на жорсткий корт в спробі дістати укорочений удар у виконанні Стаховського і травмувався. Важко сказати, наскільки вплинув цей епізод на подальші події в грі, але Стаховський мав повну перевагу.

Читайте такожМарченко програв перший поєдинок матчу Кубка Девіса Україна - Португалія

Наш спортсмен виконав 5 ейсів проти 1 - у суперника, зробив дві подвійні помилки (чотири - у португальця), і реалізував 4/5 брейк-поінта проти 1/4 суперника.

Всього Стаховський виграв 63 розіграшу м'яча, проти 41 - у португальця.

Таким чином, загальний рахунок в матчі, за підсумками першого дня, став 1:1.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Португалія проходить в рамках 1-го раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Переможець гарантує собі місце в Першій групі на сезон-2019. Переможений буде боротися за те, щоб не вилетіти в Другу групу на сезон-2019 з командою ПАР 26-27 жовтня.

Завтра, у вирішальний день матчу, відбудуться парний і два одиночних поєдинки, де Ілля Марченко і Стаховський поміняються суперниками.