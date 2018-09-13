Спортсмени юнацької олімпійської збірної України приміряли нове взуття

Стильне взуття приміряли борець Владислав Остапенко, боксер Тарас Бондарчук, баскетболісти 3х3 Олександр Сидорук та Вероніка Космач, веслувальник Іван Тищенко й фехтувальниця Катерина Черній

Юнацька олімпійська збірна України продовжує підготовку до ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які в жовтні відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

Саме з ЮОІ-2018 починається співпраця НОК та INTERTOP, який буде забезпечувати офіційну делегацію України на престижному спортивному форумі в Буенос-Айресі взуттям, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

Завдяки об'єднанню спільних зусиль обох організацій олімпійські команди України будуть отримувати додаткову підтримку до кінця 2020 року.

До нової лінійки входять жіночі та чоловічі моделі у стилі «sport casual». Взуття вироблено в Україні. У палітрі представлено білий та темно-синій кольори, завдяки чому взуття легко пасуватиме до будь-якого гардеробу і допоможе створити лаконічний і в той же час стильний образ.

Першими власниками стильних новинок INTERTOP стануть спортсмени юнацької збірної Буенос-Айресу-2018. Сьогодні під час презентації стильне взуття приміряли представники нашої команди: борець Владислав Остапенко, боксер Тарас Бондарчук, баскетболісти 3х3 Олександр Сидорук та Вероніка Космач, веслувальник Іван Тищенко, фехтувальниця Катерина Черній. Юні олімпійці зізналися, що в цьому взутті відчувають себе комфортно та стильно й висловили готовність підкорювати вершини олімпійського Буенос-Айресу.

«Олімпійський комітет у своїй діяльності приділяє велику увагу тісній та плідній співпраці, взаємодії з нашими добрими друзями - спонсорами та партнерами. В наш час це дуже важливий момент! Нам дуже приємно офіційно підтвердити наші гарні стосунки з компанією INTERTOP, яка є найбільшою мережею взуттєвих магазинів України. Ми раді в вашому обличчі бачити надійних партнерів, друзів та однодумців. Таким чином, ми зможемо ще більше підтримувати наших олімпійців», - відзначив під час заходу Сергій Бубка, висловивши щирі слова подяки президентe групи компаній МТІ Володимиру Цою.

На сьогоднішній урочистий захід завітали й наші уславлені Олімпійські чемпіони та призери Ігор - Жан Беленюк, Наталія Добринська, Ілля Кваша, Олександр Крикун, Ольга Саладуха.