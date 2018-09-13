Світоліна почала роботу з новим тренером

62-річний американський фахівець Нік Савіано раніше співпрацював з Ежені Бушар і Слоун Стівенс.

Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна знайшла собі нового тренера.

Цього тижня 24-річна українка тренується у Флориді з колишнім тренером Ежені Бушар і Слоун Стівенс Ніком Савіано. Про це повідомляє tennis.life.

Цікаво, що співпраця з 62-річним американським наставником Ніком Савіано обговорювалася ще під час виступу Світоліної на US Open – він приїхав на турнір, щоб провести переговори з Еліною, її агентом і батьком.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна припинила роботу з Тьєррі Аскьоне, який був її наставником з 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Жіноча тенісна асоціація підготувала зворушливе привітання з Еліні Світоліній з її 24-річчям.