Світоліна почала роботу з новим тренером
14:30, 13 вересня 2018Інше
374 0
62-річний американський фахівець Нік Савіано раніше співпрацював з Ежені Бушар і Слоун Стівенс.
Еліна Світоліна почала роботу з новим тренером / WilsonTennis
Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна знайшла собі нового тренера.
Цього тижня 24-річна українка тренується у Флориді з колишнім тренером Ежені Бушар і Слоун Стівенс Ніком Савіано. Про це повідомляє tennis.life.
Цікаво, що співпраця з 62-річним американським наставником Ніком Савіано обговорювалася ще під час виступу Світоліної на US Open – він приїхав на турнір, щоб провести переговори з Еліною, її агентом і батьком.
Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна припинила роботу з Тьєррі Аскьоне, який був її наставником з 2016 року.
Нік Савіано / Tennis.Life
Як повідомляв УНІАН, Жіноча тенісна асоціація підготувала зворушливе привітання з Еліні Світоліній з її 24-річчям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter