НОК України оголосив склад збірної на Юнацькі Олімпійські ігри-2018

Україну представлять на змаганнях в Буенос-Айресі 55 атлетів віком від 15 до 18 років.

НОК України оголосив склад національної збірної для участі в Юнацьких Олімпійських іграх-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Україну на Юнацьких Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі представлятимуть 55 спортсменів, повідомляє офіційний сайт НОК. Крім того, дві ліцензії (у важкій атлетиці) на ЮОІ-2018 знаходяться в стадії очікування підтвердження. Цікаво, що олімпійці представлять 19 регіонів країни. Повний список спортсменів можна подивитися тут.

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Українські спортсмени виступлять у 22 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, вільній боротьбі, велоспорті, веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, гімнастиці художній, дзюдо, карате, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, спортивній акробатиці, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тхеквондо, фехтуванні.

Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть в Буенос-Айресі з 6-го по 18 жовтня.

Протягом 12 днів у змаганнях візьмуть участь 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206 країн. Вони розіграють нагороди в 32 видах спорту.

Зазначимо, що за історію виступів на літніх і зимових Юнацьких Олімпійських іграх українці завоювали 70 медалей, з яких 20 золотих, 22 срібні та 28 бронзових.