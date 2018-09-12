Мотор програв ПСЖ у дебютному матчі Ліги чемпіонів з гандболу
Чемпіон України з гандболу запорізький «Мотор» програв першу історичну зустріч в "елітній" групі Ліги чемпіонів. На арені «Юність» у Запоріжжі український клуб поступився гранду європейського гандболу - "ПСЖ" (Франція).
Господарі поступилися з рахунком 29:35, повідомляє офіційний сайт змагань.
Читайте такожНа матчі гандбольної Ліги чемпіонів Мотор - ПСЖ очікується аншлаг
«Мотор» програв першу половину з різницею в 5 м'ячів, що і стало визначальним у матчі. Після перерви французи не підпускали українського чемпіона до себе в рахунку і зберегли комфортну різницю.
Найрезультативнішим гравцем матчу став правий крайній "ПСЖ" Недім Ремілі, на рахунку якого 8 результативних кидків. У складі «Мотора» найбільше голів на свій рахунок записав Айденас Малашинскас – 6.
Наступний матч у Лізі чемпіонів «Мотор» проведе 23 вересня на виїзді проти «Скьєрна».
Ліга чемпіонів. 1 тур.
«Мотор» - ПСЖ 29:35 (12:17, 17:18)