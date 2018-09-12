WTA підготувала яскраве відео сьогоднішньої іменинниці Світоліної

Першій ракетці України виповнилося 24 роки.

У день народження першої ракетки України - тенісистки Еліни Світоліної, який вона святкує сьогодні, 12 вересня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) привітала українку спеціальним відеороликом.

Відео розміщено на офіційній сторінці WTA в Facebook.

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Еліна Світоліна на даний момент посідає шосте місце в світовому рейтингу. На цій же позиції вона і в Чемпіонській гонці і має високі шанси виступити на Підсумковому турнірі WTA, куди потрапляють вісім кращих спортсменок за підсумками року.

Зазначимо, що українській тенісистці сьогодні виповнюється 24 роки.