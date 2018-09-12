Українські легкоатлети виграли дев'ять медалей на турнірі в Туреччині

Наші спортсмени зайняли весь п'єдестал пошани в секторі для стрибків у висоту.

У турецькому місті Анталія відбувся міжнародний турнір Gloria Cup Athletics, в якому взяли участь спортсмени з 20 країн.

За підсумками турніру відразу дев'ять українських спортсменів посіли призові місця, повідомляє Prosport ua.

Найбільш успішно українки виступили у секторі для стрибків у висоту. Вони зайняли весь п'єдестал пошани. Перемогу тут здобула Катерина Табашник (193 см, на фото – в центрі). Юлія Левченко (ліворуч) з таким самим результатом опинилася на другому місці. Оксана Окунєва виграла бронзу (191 см).

Крім висотниць в бігу на 400 м з бар'єрами перемогу здобула Вікторія Ткачук, подолавши дистанцію за 57,00 с. Марія Миколенко виграла срібло (57,58).

У бігу на дистанції 400 м у чоловіків перемогу здобув Олексій Поздняков (46,94 с).

Ганна Плотіцина фінішувала першою у бігу на 100 м з/б з результатом 13,24 с.

На дистанції 200 м у жінок Аліна Калістратова змогла завоювати бронзову медаль (24,69 с).

Нарешті, Сергій Смелик на цій самій дистанції, але в чоловічому забігу, також став третім (20,86 с).