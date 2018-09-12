Прищепа та Закальницький визнані найкращими легкоатлетами серпня в Україні

Обидва лауреати стали чемпіонами Європи минулого місяця.

Мар’ян Закальницький і Наталія Прищепа були визнані найкращими легкоатлетами України за підсумками серпня-2018.

Мар’ян Закальницький став чемпіоном Європи зі спортивної ходьби на 50 км у Берліні, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

А його 3:44.59 год є сьомим результатом у світовому топ-листі сезону.

У свою чергу, Прищепа у Берліні захистила титул чемпіонки Європи з бігу на 800 метрів (2.00,38 хв). Також у неї третє місце на міжнародних змаганнях у Роверето (2.00,26 хв).

Голосування проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина усіх голосів.