Україна і Росія обмінялися біатлоністами - Жирний на трьох росіянок

Олександр Жирний вирішив повернутися додому і виступати за збірну своєї рідної країни.

Федерації біатлону України та Росії вирішили питання з обміном біатлоністів, які вирішили змінити країну в літнє міжсезоння.

Олександр Жирний повернеться у рідні пенати і буде виступати за збірну Росії, повідомляє Чемпіонат.

Натомість, Росія не буде перешкоджати переходу трьох своїх спортсменів у склад збірної України.

«Нещодавно ми отримали від Федерації біатлону України кілька офіційних листів, до недавнього часу це було на рівні чуток. Спочатку спортсменки поїхали до Білорусі, потім на Україну, мабуть, шукали кращого. Тягнути з цим питанням ми довго не будемо, спортсменкам потрібно виступати, у них своє життя. Розглянемо це питання в спокійному порядку.

Зараз відбувається міграція спортсменів, хтось із наших спортсменів виступав за Україну, хто-то з українців виступав за нашу збірну. Ми розглянемо всі питання, які написані в листі. У нас зараз досить велика і адекватне правління, ніяких великих заперечень з цього питання, я думаю, не виникне. Якщо молоді спортсмени хочуть виступати, то навіщо їх закривати? Нехай виступають. Зараз буде проходити чемпіонат Росії, на якому буде кілька виїзних засідань. На одному з таких ми поставимо це питання і вирішимо його протягом вересня", — сказав виданню президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов

Раніше генеральний секретар Федерації біатлону України Роман Бондарук повідомив, що ФБУ звернулася в Союз біатлоністів Росії з проханням дозволити Анастасії Рассказовой виступати за Україну. Змінити спортивне громадянство з російського на українське також вирішили Катерина Бех і Оксана Москаленко.