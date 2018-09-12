На матчі гандбольної Ліги чемпіонів Мотор - ПСЖ очікується аншлаг

Оновлена запорізька арена «Юність», де пройде матч, здатна прийняти 3500 глядачів.

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч 1-го туру гандбольної Ліги чемпіонів в якому чемпіон України "Мотор" зіграє проти французького "Парі Сен-Жермен".

Аншлаг на матчі гарантований, в цьому немає сумнівів, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".

На вчорашній день у продажу залишалося не більше двох десятків квитків, всі інші – вже розкуплені.

Оновлена запорізька арена «Юність», де пройде матч, здатна прийняти 3500 глядачів.

Матч відбудеться сьогодні, у середу, 12 вересня, в Запоріжжі і розпочнеться о 19.00.