На матчі гандбольної Ліги чемпіонів Мотор - ПСЖ очікується аншлаг
11:35, 12 вересня 2018Інше
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Оновлена запорізька арена «Юність», де пройде матч, здатна прийняти 3500 глядачів.
"Мотор" проведе матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ / handball.motorsich
Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч 1-го туру гандбольної Ліги чемпіонів в якому чемпіон України "Мотор" зіграє проти французького "Парі Сен-Жермен".
Аншлаг на матчі гарантований, в цьому немає сумнівів, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".
На вчорашній день у продажу залишалося не більше двох десятків квитків, всі інші – вже розкуплені.
Оновлена запорізька арена «Юність», де пройде матч, здатна прийняти 3500 глядачів.
Матч відбудеться сьогодні, у середу, 12 вересня, в Запоріжжі і розпочнеться о 19.00.
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