Цуренко стала кандидатом на звання "Прорив місяця" WTA

Функціонерів Жіночої тенісної асоціації вразив виступ українки на US Open у Нью-Йорку.

Українська тенісистка Леся Цуренко претендує на звання "Прориву місяця" за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Вона потрапила до списку п'яти спортсменок, серед яких і визначиться переможниця шляхом голосування на офіційному сайті WTA.

Відзначається, що Цуренко провела один з кращих місяців у своїй кар'єрі, який завершився блискучим виступом на US Open, де 29-річна українка дійшла до чвертьфіналу і програла лише майбутній переможниці турніру Наомі Осаці, повідомляє SportArena.

За цей місяць вона переграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі на US Open і представницю топ-10 світового рейтингу Гарбіньє Мугурусу в Цинциннаті, де дійшла до чвертьфіналу.

Окрім Цуренко на цю нагороду претендують півфіналістка US Open Анастасія Севастова з Латвії, півфіналістка турніру в Монреалі Ешлі Барті (Австралія), білоруська сенсація Аріна Соболенко і талановита чешка Маркета Вондрушова.