Цуренко стала кандидатом на звання "Прорив місяця" WTA
Українська тенісистка Леся Цуренко претендує на звання "Прориву місяця" за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Вона потрапила до списку п'яти спортсменок, серед яких і визначиться переможниця шляхом голосування на офіційному сайті WTA.
Відзначається, що Цуренко провела один з кращих місяців у своїй кар'єрі, який завершився блискучим виступом на US Open, де 29-річна українка дійшла до чвертьфіналу і програла лише майбутній переможниці турніру Наомі Осаці, повідомляє SportArena.
За цей місяць вона переграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі на US Open і представницю топ-10 світового рейтингу Гарбіньє Мугурусу в Цинциннаті, де дійшла до чвертьфіналу.
Окрім Цуренко на цю нагороду претендують півфіналістка US Open Анастасія Севастова з Латвії, півфіналістка турніру в Монреалі Ешлі Барті (Австралія), білоруська сенсація Аріна Соболенко і талановита чешка Маркета Вондрушова.