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Цуренко стала кандидатом на звання "Прорив місяця" WTA

10:25, 12 вересня 2018
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Леся Цуренко претендує на звання головного відкриття місяця за версією WTA / REUTERS

Вона потрапила до списку п'яти спортсменок, серед яких і визначиться переможниця шляхом голосування на офіційному сайті WTA.

Відзначається, що Цуренко провела один з кращих місяців у своїй кар'єрі, який завершився блискучим виступом на US Open, де 29-річна українка дійшла до чвертьфіналу і програла лише майбутній переможниці турніру Наомі Осаці, повідомляє SportArena.

За цей місяць вона переграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі на US Open і представницю топ-10 світового рейтингу Гарбіньє Мугурусу в Цинциннаті, де дійшла до чвертьфіналу.

Окрім Цуренко на цю нагороду претендують півфіналістка US Open Анастасія Севастова з Латвії, півфіналістка турніру в Монреалі Ешлі Барті (Австралія), білоруська сенсація Аріна Соболенко і талановита чешка Маркета Вондрушова.

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Теги: #Леся Цуренко#Цуренко WTA#US Open-2018