Капітан збірної України з тенісу Медведєв: сподіваємося, вболівальники заповнять трибуни на матчі з Португалією

Матч Україна - Португалія в Кубку Девіса відбудеться 14-15 вересня у Бучі під Києвом.

Капітан збірної України з тенісу Андрій Медведєв поділився очікуваннями від матчу проти Португалії в рамках Кубка Девіса, а також про корти в Бучі (Київська область), де пройдуть ігри.

Про це повідомляє Xsport.

«Покриття корту в Бучі, як для тенісу, дуже гарне. Єдине, для нашої команди ми чекали, що воно буде трошки швидше. Після першого дня тренувань враження змішані. Начебто корт і хороший, але хотілося, щоб він був трохи швидше. Будемо завтра на основі сьогоднішньої інформації більш правильно готуватися, доведеться трохи змінити тактику на весь матч. Корт для тенісу дуже хороший, він побудований на роки, я вдячний клубу за класне хардове покриття. Але м'яч круглий, тож ми будемо в будь-якому випадку шукати шанси, щоб перемогти.

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Ми розуміємо, що Португалія на папері сьогодні сильніші, ніж ми, за формою теж. Але ми граємо вдома, багато позитивних факторів для нашої команди. Будемо шукати можливості, нам є, чим перемагати. Будемо сподіватися, що погода буде гарною, що вболівальники відгукнуться на наш заклик і заповнять трибуни, тому що це один з ключових факторів, який нам потрібен, нам потрібна підтримка, щоб хлопці надихнулися і змогли зіграти в свій кращий теніс. Якщо всі будуть здорові, то буде дуже хороший теніс, як мінімум, і ми сподіваємося на перемогу», - зазначив Медведєв.

За збірну України у матчі Кубка Девіса зіграють Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов і Павло Шумейко.

Матч Україна - Португалія відбудеться 14-15 вересня.