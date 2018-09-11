Тенісні судді збираються бойкотувати матчі за участю Серени Вільямс

Арбітри розглядають можливість відмовитися від обслуговування матчів за участю американки, поки вона не принесе своїх вибачень Карлосу Рамосу.

Тенісні арбітри розглядають можливість бойкоту матчів за участю 23-разової переможниці турнірів Великого Шолома американки Серени Вільямс після скандалу за її участю у фіналі Відкритого чемпіонату США, повідомляє The Times.

У фінальному матчі між Сереною і японкою Наомі Осакою арбітр на вишці Карлос Рамос зняв гейм з американки. Серена Вільямс спершу отримала перше попередження за підказку з трибуни тренера Патріка Муратоглу. Потім, програвши п'ятий гейм другої партії, американка була покарана штрафним очком за зламану ракетку. За рахунку 4:3 Серена підійшла до суддівської вишки і висловила все, що думає про арбітра, через що була позбавлена гейму за образу судді. В результаті Вільямс зазнала поразки у фіналі - 2:6, 4:6.

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За підсумками цього інциденту Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісу США (USTA) стали на бік Вільямс, що викликало невдоволення у багатьох арбітрів. Анонімне джерело розповіло The Times, що USTA, яка є організатором US Open, просто кинула Рамоса на «розтерзання вовкам», хоча він лише виконував свою роботу і не хотів терпіти образи.

Судді аналізують можливість відмовитися від обслуговування матчів за участю Серени, поки вона не принесе своїх вибачень Рамосу.