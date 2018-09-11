В Олімпійському домі привітали чемпіонку світу зі стрільби Олену Костевич

Досвідчена українська спортсменка кілька днів тому стала чемпіонкою світу

Сьогодні в Олімпійському домі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зустрівся з Олімпійською чемпіонкою Афін-2004, дворазовою бронзовою призеркою Лондона-2012 Оленою Костевич, її наставником Ігорем Чередіновим, президентом Федерації стрільби України Олегом Волковим та державним тренером, виконавчим директором ФСУ Андрієм Петросюком.

Чудовим приводом для чергової зустрічі керманича НОК з нашими представниками стрільби став блискучий виступ Олени на чемпіонаті світу, який триває в Кореї, повідомляє прес-служба НОК України.

Наша досвідчена спортсменка у міксті з Олегом Омельчуком здобула «бронзу». Після цього вона святкувала феєричну перемогу у стрільбі з пістолету на дистанції 25 метрів, чим забезпечила собі заповітний «квиток» на Олімпійські ігри-2020.

«З урахуванням того, що чемпіонат світу зі стрільби відбувається лише раз на чотири роки ці медалі набувають ще більшої ваги. Традиційно стрілки першими здобувають олімпійські ліцензії і я хочу привітати з першими перепустками на Токіо-2020 Олену і Павла Коростильова, а також всіх нас», - сказав під час зустрічі Сергій Бубка.

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Він вчергове відзначив справжній професіоналізм та високу майстерність Олени Костевич, яка зовсім нещодавно стала мамою (у листопаді 2017 року), але вже впевнено та невпинно підкорює нові спортивні вершини.

Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності особистому тренеру Олени: «Ігор Борисович – талановитий наставник, який має чудове порозуміння з Оленою, а їх тандем успішно діє вже понад 20 років», побажавши успішному дуету подальших успіхів на шляху до олімпійського Токіо-2020.

Президент НОК подякував Федерації стрільби України та особисто Олегу Волкову, Андрію Петросюку за ефективну роботу, вдалий розвиток виду спорту в країні, активну взаємодію та співпрацю з Олімпійським комітетом.

Зі свого боку, гості подякували за постійну всебічну підтримку та допомогу НОК України та особисто Сергію Бубці.

Олена Костевич зізналася, що в Кореї налаштовувалась лише на перемогу й присвятила її своєму чоловікові, який підтримував її на змаганнях в залі, й маленькій донечці. Ігор Чередінов відзначив, що завдання максимум на чемпіонаті світу їх тандем виконав: здобувши медаль та ліцензію на Олімпійські ігри, вони готові планомірно та впевнено готуватися до найголовнішого старту чотириріччя.