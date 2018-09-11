Збірна України зі спортивної стрільби завоювала срібну медаль ЧС

Українки показали медальний результат у стрільбі по рухомій мішені з пневматичної гвинтівки зі змішаними швидкостями.

У Чхавоні (Південна Корея) триває чемпіонат світу зі спортивної стрільби, де збірна України завоювала сьогодні срібну медаль.

Жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Гончарової стала срібним призером у стрільбі по рухомій мішені з пневматичної гвинтівки зі змішаними швидкостями, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки фінішували з результатом 1101 очко.

Перемогли китаянки (1125), бронза в активі росіянок (1097).

В особистій першості краща серед українок Вікторія Рибовалова стала четвертою (373). Перші два місця зайняли представниці Китаю. Перемогла з рекордом світу Сю (391), випередивши Чи Сю Янь (382). Бронза в активі росіянки Ірини Ізмалкової (375).

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Таким чином, на даний момент збірна України завоювала 9 медалей (2-4-3), у тому числі еліта - 4 медалі (1-2-2), юніори – 5 (1-3-1).

У медальному заліку збірна України на 9-му місці. Очолює залік збірна Китаю, спортсмени якої вибороли 37 медалей (18-13-6). На другому місці Південна Корея 28 (10-10-8), на третьому – Росія 35 (9-9-17).