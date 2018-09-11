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Верняєв впевнено переміг на першому турнірі після піврічної перерви через травму

13:57, 11 вересня 2018
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Верняєв набрав 18 балів, выстуая за Саар у Бундеслізі / enbw-dtbpokal.de

Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і ноги, але вчора повернувся до змагань, повідомляє SportArena.

Українець виступає за Саар і вчора брав участь в 5-му турі Бундесліги.

Саар Верняєва здобув впевнену перемогу над аутсайдерами з Хайльбронна з рахунком 73:16, а Верняєв набрав 18 очок, ставши найрезультативнішим гімнастом туру.

Крім нього за Саар виступає ще один українець, Петро Пахнюк, який додав команді ще 10 очок.

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Теги: #спортивна гімнастика#Олег Верняєв