Верняєв впевнено переміг на першому турнірі після піврічної перерви через травму

Український гімнаст переміг у п'ятому турі німецької Бундесліги.

Український гімнаст Олег Верняєв переміг у п'ятому турі змагань німецької Бундесліги.

Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і ноги, але вчора повернувся до змагань, повідомляє SportArena.

Українець виступає за Саар і вчора брав участь в 5-му турі Бундесліги.

Саар Верняєва здобув впевнену перемогу над аутсайдерами з Хайльбронна з рахунком 73:16, а Верняєв набрав 18 очок, ставши найрезультативнішим гімнастом туру.

Крім нього за Саар виступає ще один українець, Петро Пахнюк, який додав команді ще 10 очок.