Верняєв впевнено переміг на першому турнірі після піврічної перерви через травму
13:57, 11 вересня 2018Інше
139 0
Український гімнаст переміг у п'ятому турі німецької Бундесліги.
Верняєв набрав 18 балів, выстуая за Саар у Бундеслізі / enbw-dtbpokal.de
Український гімнаст Олег Верняєв переміг у п'ятому турі змагань німецької Бундесліги.
Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і ноги, але вчора повернувся до змагань, повідомляє SportArena.
Українець виступає за Саар і вчора брав участь в 5-му турі Бундесліги.
Саар Верняєва здобув впевнену перемогу над аутсайдерами з Хайльбронна з рахунком 73:16, а Верняєв набрав 18 очок, ставши найрезультативнішим гімнастом туру.
Крім нього за Саар виступає ще один українець, Петро Пахнюк, який додав команді ще 10 очок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter