Збірна України з пауерліфтингу переможно виступила на чемпіонаті світу серед юнаків

Українські спортсмени завоювали 12 нагород, з них - 7 золотих.

В місті Почефструм (Південно-Африканська Республіка) відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Збірна України чудово виступила на світовій першості та завоювала 12 нагород, з них - 7 золотих, 4 срібних та 1 бронзову.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

У підсумку чоловіча збірна юніорів не залишила жодного високого титулу представникам інших країн. Весь п‘єдестал абсолютного заліку виявився українським - його розділили Олександр Рубець (золото), Данило Ковальов (срібло) та Костянтин Мусієнко (бронза).

Збірна команда дівчат посіла третю сходинку загальнокомандного заліку, а Руслана Краснова стала третьою серед дівчат в абсолютному заліку. Тетяна Шлопко здобула чемпіонство в абсолютці серед юніорок.

Першою чемпіонкою світу цього року стала Тетяна Шлопко у категорії до 52 кг. Спортсменці належать золота нагорода та рекорд Європи серед юніорок у присіданні з результатом 192,5 кг, ще одне золото у жимі - 120 кг та срібло у тязі - 162,5 кг. В сумі триборства вага склала 475 кг, що стало новим рекордом України серед юніорок.

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Анастасія Антонюк повторила результат Тетяни та стала чемпіонкою світу серед дівчат у ваговій категорії до 57 кг. Анастасія здобула золоті нагороди у присіданні (170 кг) та жимі (100 кг) і срібло у тязі (150 кг). Сума триборства чемпіонки становить 420 кг.

Останнє золото жіночої збірної на змаганнях здобула Руслана Краснова. Спортсменка зібрала всі малі золоті медалі з результатами: 200 кг у присіданні, 120 у жимі, 175 кг у тязі та титул чемпіонки світу серед дівчат вагової категорії до 72 кг.

Срібною нагородою завершилась світова першість для полтавчанки Дар'ї Бражник у ваговій категорії до 43 кг. Виборовши малі золоті нагороди у присіданні та жимі з результатами 127,5 та 72,5 кг відповідно, які тепер є новими рекордами України серед юніорок, спортсменка поступилась у тязі, підкоривши вагу 115 кг. Лише 2,5 кг відділили її від чемпіонського титулу у сумі триборства, яка тим не менш також є новим рекордом України - 315 кг.

Також срібною призеркою світового чемпіонату серед юніорок стала Наталія Гаргуновська у ваговій категорії до 57 кг. Спортсменка зібрала повний комплект малих нагород: золота медаль у присіданні - 200 кг, срібна у жимі - 110 кг та бронза у тязі - 172,5 кг.

Ангеліна Киях з Борисполя у категорії до 63 кг серед дівчат виборола бронзову нагороду світової першості з сумою 362,5 кг.

Серед чоловіків титул чемпіона світу першим здобув Владислав Чорний з Мангуша. Технічно та впевнено атлет двічі оновив світовий рекорд серед юніорів у присіданні, який тепер становить 343 кг. В жимі лежачи спортсмен зафіксував 190 кг, а в тязі - 295 кг. Сума триборства становить 828 кг, що теж стало рекордом України серед юніорів.

Ще одним рекордсменом збірної став Костянтин Мусієнко, який вже вдруге в цьому році відвідав місто Почефструм. Першим був чемпіонат світу з жиму лежачи у квітні, на якому спортсмен став срібним призером серед чоловіків відкритої вікової групи, встановивши світовий рекорд серед юніорів. Цього ж разу, змагаючись у триборстві, дружківчанин розпочав з малої срібної медалі у присіданні - 320 кг. А у жимі першою ж спробою оновив рекорд світу серед чоловіків відкритої вікової групи, здолавши вагу 280 кг. У другій спробі Костянтин додав ще 12,5 кг - 292,5! А 303 кг у третій застигли в лічених сантиметрах від успіху. І використавши успішно всі три спроби тяги, Костянтин забезпечив собі титул чемпіона світу з новим світовим рекордом серед юніорів у сумі триборства - 895 кг!

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В категорії до 105 кг зустрілись два українця: Олександр Рубець та Данило Ковальов. Саме цих два спортсмени і створили інтригу щодо чемпіонського титулу в своїй ваговій категорії. Так, у присіданні переміг Олександр, посиливши вагу 410 кг (Данило зафіксував 380 кг). В жимі спортсмени змагалися світовими рекордами: після третьої спроби Данило зафіксував нову світову вершину для юніорів - 301,5 кг, Олександр Рубець зупинився на позначці 301кг. Але в тязі переможець визначився досить швидко – Олександр взяв вагу 360 кг та завершив чемпіонат переможцем та рекордсменом світу серед юніорів у сумі триборства - 1071 кг. Данило став срібним призером чемпіонату світу з сумою 1004 кг.

Андрій Шевченко у ваговій категорії понад 120 кг зібрав повний комплект золотих нагород: 402,5 кг у присіданні, 295 кг в жимі та 327,5 у тязі та став останнім чемпіоном світової першості, на чию честь звучав національний гімн!

Андрій Гнатюк серед юнаків вагової категорії до 83 кг здобув срібло за сумою триборства - 650 кг.

Чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок проходив 3-8 вересня у Південно-Африканській Республіці.