Зіркова пара Бьорндален і Домрачева виступлять на Різдвяній гонці-2018

Оле Ейнар і Дар'я завершили спортивну кар'єру наприкінці минулого сезону.

Легендарні біатлоністи Оле Ейнар Бьорндален і Дар'я Домрачева, які завершили спортивну кар'єру після закінчення минулого сезону, підтвердили свою участь у традиційній Різдвяній гонці, яка проходить в кінці року.

Зоряна подружня пара повернеться у біатлон як мінімум на одну щорічну виставкову гонку, що проходить в Гельзенкірхені. Про це повідомляє Sport Arena.

«Я не думаю, що ми повинні думати про перемогу в цій гонці. Ми просто сподіваємося, що не станемо останніми. Постараємося показати свій максимум, але в будь-якому разі повернення в спорт для мене неможливо», - відзначив "Король біатлону" Бьорндален.

Читайте такожУ біатлоні з'явиться нова дисципліна - розширений мас-старт

«Для нас це буде дивне змагання, тому що у нас не буде повноцінної підготовки до нього, але ми покажемо все, на що здатні. Хоча і протистояти нам будуть кращі біатлоністи світу, не любителі», - додав норвежець.

Також він розповів, як змінилося його життя після закінчення кар'єри.

«Моє життя, безумовно, змінилося після закінчення довгої кар'єри. Відчувається різниця, оскільки розклад дня змінився. Мені все ще подобається тренуватися, я безперервно тренувався, як мені здається, з десяти років, тому якщо я зупинюся, то може зупинитися і моє серце».

Норвежець Бьорндален є рекордсменом за кількістю особистих перемог - 95 виграних гонок. Всього в кар'єрі норвежця 133 перемоги в біатлоні і одне золото в лижних гонках. Він виграв шість Великих кришталевих глобусів і 20 Малих.