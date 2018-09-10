Вперше з 2009 року в сотні кращих тенісистів світу немає жодного українця

Українських тенісистів-чоловіків останнім часом переслідують невдачі.

В оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) не залишилося жодного українського тенісиста. Це відбулося вперше з жовтня 2009 року.

Українець Олександр Долгополов, який вибув до наступного сезону через травму, після пропуску US Open-2018 опустився відразу на 28 рядків і залишив сотню найсильніших. Тепер українець посідає 114-е місце, повідомляє Xsport.

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Сергій Стаховський та Ілля Марченко, в свою чергу, не змогли подолати кваліфікацію американського «мейджора», програвши в першому ж раунді. Таким чином Стаховський опустився на чотири сходинки, а Марченко – на три, і зараз вони займають 142-у і 337-у позиції відповідно.

У першій же десятці світового рейтингу відбулися значні зміни. Триразовий чемпіон US Open Новак Джокович увійшов у топ-3, змістивши з третього місця іншого фіналіста американського «мейджора»Хуана Мартіна дель Потро.

Поліпшити становище в світовому рейтингу також зуміли американець Джон Ізнер, австрієць Домінік Тім, болгарин Григор Дімітров і хорват Марін Чиліч, які додали по одній позиції.

Південноафриканець Кевін Андерсон, який у минулому році зіграв у фіналі US Open, втратив відразу чотири рядки і посів дев'яте місце, а німець Александр Звєрєв опустився на одну позицію і став п'ятою ракеткою світу.

Як повідомляв УНІАН, для серба Новака Джоковича перемога на US Open-2018 стала 14-м титулом Великого Шолома в кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з легендарним американцем Пітом Сампрасом. Однак випереджають серба за кількістю Шоломів два інших героя сучасності - швейцарець Роджер Федерер (20 титулів Grand Slam) і іспанець Рафаель Надаль (17 титулів).