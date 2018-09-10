Серб Джокович у 14-й раз в кар'єрі виграв турнір Великого Шолома, перемігши на US Open

У фіналі Новак Джокович обіграв аргентинця Хуана Мартіна дель Потро.

У Нью-Йорку завершився фінал Відкритого чемпіонату США в чоловічому одиночному розряді. У вирішальному протистоянні серб Новак Джокович у трьох партіях переміг аргентинського тенісиста Хуана-Мартіна дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Матч тривав 3 години 15 хвилин. Джокович 1 раз подав навиліт, допустивши 2 помилки на подачі і реалізував чотири брейк-пойнти з семи. Дель Потро подав 6 ейсів і двічі взяв подачу суперника, допустивши при цьому 1 подвійну помилку на своїй подачі. Суперники в 19-й раз зустрічалися один з одним. Рахунок в особистому протистоянні тенісистів став 15-4 на користь серба.

Для Джоковича цей титул став 14-м на турнірах Великого Шолома. В цьому році серб вже виграв Вімблдон. В активі дель Потро - лише один титул Великого Шолома (US Open-2009).

Нагадаємо, що переможницею US Open-2018 серед жінок стала японка Наомі Осака, яка обіграла у фіналі головну фаворитку турніру - американку Серену Вільямс.