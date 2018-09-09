Серену Вільямс оштрафували на $17 тисяч за скандал у фіналі US Open (фотогалерея)
Відому тенісистку Серену Вільямс оштрафували на 17 тисяч доларів за трикратне порушення правил поведінки в ході фінального матчу проти японки Наомі Осаки.
З цієї загальної суми 4000 доларів - штраф за підказку від тренера, ще 3000 - за зламану спортсменкою в серцях ракетку, і ще 10 тисяч - за образу судді на вишці, пише BBC.
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Серена Вільямс - одна з найбільш титулованих спортсменок світу і 23-кратна переможниця турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді - посварилася з Карлосом Рамосом, який судив матч, назвавши його злодієм і навіть відмовившись потиснути йому руку по закінченні гри.
Уточнюється, що 17 тисяч доларів будуть утримані з призових виплат тенісистки. За участь у фіналі US Open вона повинна отримати 1,85 млн доларів.
При цьому багато користувачів соцмереж висловлюють тенісистці свою підтримку, обурюються з приводу штрафу і вимагають офіційних вибачень з боку судді та організаторів турніру.
Раніше УНІАН повідомляв, що японська тенісистка Наомі Осака обіграла у фіналі US Open-2018 американку Серену Вільямс стала переможницею турніру.