Українка Авраменко виграла бронзу чемпіонату світу з кульової стрільби

У змаганнях зі стрільби по рухомій мішені Галина Авраменко стала третьою.

Українка Галина Авраменко завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з кульової стрільби, який проходить в корейському Чханвоні. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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У змаганнях зі стрільби по рухомій мішені Авраменко в півфіналі поступилася китаянці Лі Сю Ян з рахунком 7:9, але в боротьбі за 3-є місце впоралася з представницею Північної Кореї Рі Чжі Є з рахунком 6:3. Золото дісталося росіянці Ользі Степановій.

Це сьома медаль України на чемпіонаті світу в Кореї, три з яких здобуті у дорослій категорії, а ще чотири – у юніорській. Україна знаходиться на сьомому місці в медальному заліку.