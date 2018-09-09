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Японка Наомі Осака обіграла Серену Вільямс у фіналі US Open

03:34, 09 вересня 2018
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Наомі Осака / REUTERS

Зустріч тривала майже півтори години і завершилася перемогою японки в двох сетах із рахунком 6:2, 6:4, передає Дождь.

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Для 20-річної Осаки це перший титул на турнірі серії «Великого шолома».

Під час першого сету суддя Карлос Рамос виніс Вільямс попередження за підказку з боку тренера, а у другій партії американку оштрафували на очко після того, як вона розбила свою ракетку об корт. При рахунку 4:3 на користь японки Вільямс вступила в суперечку із суддею, розкритикувавши його дії. За це Рамос позбавив її гейму, і рахунок став 5:3 на користь Осаки.

У фіналі гри Вільямс вдалося спочатку виграти один гейм, проте потім вона поступилася з рахунком 4:6.

Осака стала першою японською тенісисткою, яка виграла турнір «Великого шолома». На рахунку Вільямс 23 перемоги на турнірах серії. Усього в Осаки тепер два титули - перший вона виграла на змаганнях в Індіан-Уеллсі в березні цього року.

Наомі Осака і Серена Вільямс / REUTERS

В даний час Осака займає 19-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а Вільямс 26-е.

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Теги: #теніс#US Open#Серена Вільямс