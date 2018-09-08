Збірна України з пляжного футболу програла всі три матчі групи фіналу Євроліги
20:24, 08 вересня 2018Інше
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Українці зіграють у вирішальний день змагань лише за 7-8 місця.
Збірна України програла всі матчі групового етапу змагань / beachsoccer.ru
В Італії завершився груповий етап суперфіналу Євроліги-2018, за підсумками якого збірна України програла всі три матчі.
Наша команда зайняла останнє місце в квартеті В і в неділю зіграє в матчі за 7-8 місця, повідомляє офіційний сайт змагань.
Підопічні Євгена Варениці в перший день змагань програли команді Росії - 0:6, потім поступилися команді Білорусі - 1:2 і сьогодні, в 3-му турі, були слабші команди господарів турніру - Італії - 3:5.
Всі матчі наша команда програла в основний час і не набрали жодного очка.
У матчі за 7-8 місця українці зіграють зі збірною Азербайджану.
Суперфіналу Євроліги проходить в Італії з 6 по 9 вересня.
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