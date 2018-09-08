У біатлоні з'явиться нова дисципліна - розширений мас-старт

У гонці будуть брати участь 60 спортсменів, замість 30-ти.

У хорватському Поречі триває конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який прийняв сьогодні новий вид гонки.

Крім звичного мас-старту на 30 чоловік, буде введений розширений мас-старт, в якому візьмуть участь 60 спортсменів, повідомляє SportArena.

Біатлоністи стартують одночасно, але половина з них буде виконувати першу стрільбу після першого кола, а друга половина — після другого. Після цього гонка буде проходити за стандартними правилами.

Як повідомляв УНІАН, вчора було оголошено про призначення нового голови IBU, яким став Олле Далін. Він змінив на цьому посту Андреаса Бессеберга, який пропрацював 25 років і пішов з поста в квітні через корупційний скандал.