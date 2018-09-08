Костевич здобула перемогу у фіналі чемпіонату світу зі стрільби над росіянкою
У Чхавоні (Південна Корея) проходить чемпіонат світу зі спортивної стрільби, де українка Олена Костевич виграла золото у стрільбі з пістолета з 25 метрів.
Наша спортсменка набрала у фіналі змагань 37 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Такий сами результат показала і Віталіна Бацарашкина з Росії.
Спортсменкам призначили перерстрелку і двічі вони демонструували однаковий результат - по 4 закриті мішені. І лише в третій перестрілці удача була на боці української спортсменки - 3:2.
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3-е місце і бронзова медаль на рахунку німкені Дорін Веннекам.
Це вже не перша медаль Костевич на ЧС-2018. Раніше вона завоювала бронзу в мікст-стрільбі з 10 метрів в дуеті з Олегом Омельчуком.