Сьогодні стартує сезон чоловічої гандбольної Суперліги 2018/2019
10:59, 08 вересня 2018Інше
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В чемпіонаті країни візьмуть участь 9 найсильніших команд.
"Мотор" в цьому сезоні захищатиме титул чемпіона України з гандболу / ГК "Мотор"
В суботу, 8 вересня, стартує новий чемпіонат української чоловічої гандбольної Суперліги.
Сезон 2018/2019 стартує матчами 1-го туру 8-9 вересня, повідомляє Федерація гандболу України.
В чемпіонаті країни візьмуть участь 9 найсильніших команд.
Чемпіонат України 2018/2019. Суперліга
«Мотор» (Запоріжжя)
ZTR (Запоріжжя)
«Донбас» (Донецька область)
ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя)
«ЗТР-Буревісник» (Луганська область)
«Портовик» (Южне)
«ЦСКА-Київ» (Київ)
«СКА-Львів»
«Одеса» (Одеса)
1 тур. 8 вересня
«ЗТР-Буревісник» - ZTR. (Запоріжжя. ПС ЗТР. 11.00)
«СКА-Львів» — ЗНТУ-ЗАС (Львів. СК СКА 12.30)
«ЦСКА-Київ» - «Мотор» (Київ. СК КСЛІ. 13.00)
1 тур. 9 вересня
«Донбас» - «Портовик» (Маріуполь. СК ПГТУ. 13.00)
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