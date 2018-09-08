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Сьогодні стартує сезон чоловічої гандбольної Суперліги 2018/2019

10:59, 08 вересня 2018
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"Мотор" в цьому сезоні захищатиме титул чемпіона України з гандболу  / ГК "Мотор"

Сезон 2018/2019 стартує матчами 1-го туру 8-9 вересня, повідомляє Федерація гандболу України.

В чемпіонаті країни візьмуть участь 9 найсильніших команд.

Чемпіонат України 2018/2019. Суперліга

«Мотор» (Запоріжжя)

ZTR (Запоріжжя)

«Донбас» (Донецька область)

ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя)

«ЗТР-Буревісник» (Луганська область)

«Портовик» (Южне)

«ЦСКА-Київ» (Київ)

«СКА-Львів»  

«Одеса» (Одеса)  

1 тур. 8 вересня

«ЗТР-Буревісник» - ZTR. (Запоріжжя. ПС ЗТР. 11.00)

«СКА-Львів» — ЗНТУ-ЗАС (Львів. СК СКА 12.30)

«ЦСКА-Київ» - «Мотор» (Київ. СК КСЛІ. 13.00)

1 тур. 9 вересня

«Донбас» - «Портовик» (Маріуполь. СК ПГТУ. 13.00)

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Теги: #гандбол#Мотор Запоріжжя