Сьогодні стартує сезон чоловічої гандбольної Суперліги 2018/2019

В чемпіонаті країни візьмуть участь 9 найсильніших команд.

В суботу, 8 вересня, стартує новий чемпіонат української чоловічої гандбольної Суперліги. Сезон 2018/2019 стартує матчами 1-го туру 8-9 вересня, повідомляє Федерація гандболу України. В чемпіонаті країни візьмуть участь 9 найсильніших команд. Чемпіонат України 2018/2019. Суперліга «Мотор» (Запоріжжя) ZTR (Запоріжжя) «Донбас» (Донецька область) ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) «ЗТР-Буревісник» (Луганська область) «Портовик» (Южне) «ЦСКА-Київ» (Київ) «СКА-Львів» «Одеса» (Одеса) 1 тур. 8 вересня «ЗТР-Буревісник» - ZTR. (Запоріжжя. ПС ЗТР. 11.00) «СКА-Львів» — ЗНТУ-ЗАС (Львів. СК СКА 12.30) «ЦСКА-Київ» - «Мотор» (Київ. СК КСЛІ. 13.00) 1 тур. 9 вересня «Донбас» - «Портовик» (Маріуполь. СК ПГТУ. 13.00)

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