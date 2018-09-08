Надаль не зміг вийти у фінал US Open через травму

У вирішальному матчі турніру в Нью-Йорку зіграють Дель Потро і Джокович.

У ніч на суботу в Нью-Йорку пройшли півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу, за підсумками яких фіналістами турніру стали Хуан Мартін дель Потро з Аргентини і серб Новак Джокович.

Один з головних фаворитів змагання іспанець Рафаель Надаль не зміг дограти матч через травми, повідомляє офіційний сайт змагання.

Дель Потро виграв перші дві партії в матчі з кращим тенісистом світу згідно рейтингу АТР Надалем - 7:6, 6:2, після чого Надаль відмовився продовжувати боротьбу, пославшись на травму правої ноги. Матч тривав 2 години 01 хвилину.

Другий півфінал тривав повністю, але не запам'ятався глядачам гострою боротьбою. У протистоянні Новака Джоковича і Кея Нішікорі повна перевага була на боці сербського тенісиста - 6:3, 6:4, 6:2. Гра тривала набагато довше, ніж інший півфінал, який складався з двох партій - 2 години 23 хвилини.

Вирішальний матч US Open-2018 Джокович - Дель Потро відбудеться пізно ввечері в неділю за київським часом.