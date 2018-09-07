Олімпійська чемпіонка була паралізована після зіткнення з юніором

Фогель була паралізована після падіння на тренуванні в червні цього року.

Дворазова олімпійська чемпіонка з велоспорту Крістіна Фогель була паралізована після падіння на тренуванні в червні цього року.

Фогель зіткнулася з юніором, який раптово виїхав на трек перед нею, і впала на бетонне покриття, повідомляє Sport24.

З червні про її стан не повідомлялося, а тепер спортсменка повідомила, що більше не може ходити.

«Це жахливо, іншими словами не описати. Як на це ні подивися, я більше не можу ходити. Але я вірю, що чим раніше приймеш ситуацію, тим раніше навчишся з нею справлятися.

Я відразу після аварії побачила, як хтось відходить з моїм взуттям. Але не відчувала, як його зняли. Я відразу зрозуміла, що тепер паралізована і більше ходити не зможу», — розповіла Фогель в інтерв'ю німецькому Spiegel.

Фогель вигравала золото Олімпіад у 2012-му і 2016-му роках.