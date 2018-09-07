Міжнародний союз біатлоністів обрав нового голову - жорсткого противника допінгу

Олле Далін обраний президентом IBU на наступні чотири роки.

Президент Союзу біатлону Швеції Оле Далін був обраний новим главою Міжнародного союзу біатлоністів.

Він отримав 39 голосів на свою підтримку на конгресі організації в Поречі (Хорватія), повідомляє Чемпіонат.

Його конкурент — голова Федерації біатлону Латвії та депутат Ризької думи Байба Брока — набрала 12 голосів.

Попередній глава IBU норвежець Андерс Бессеберг залишив посаду у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію і не став виставляти кандидатуру на наступний термін. Він підозрюється в отриманні хабара в обмін на приховання допінг-проб російських біатлоністів.

Олле Далін раніше був членом Виконкому НОК Швеції і віце-президентом IBU. Він відомий жорстким ставленням до допінгу.

Раніше сьогодні Міжнародний союз біатлоністів не відновив у правах Союз біатлоністів Росії. За відновлення повноцінного статусу СБР проголосували 20 членів конгресу, проти були 29 осіб, двоє утрималися.