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Міжнародний союз біатлоністів обрав нового голову - жорсткого противника допінгу

18:20, 07 вересня 2018
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Новим президентом Міжнародного союзу біатлоністів став шведський чиновник / sweski.com

Він отримав 39 голосів на свою підтримку на конгресі організації в Поречі (Хорватія), повідомляє Чемпіонат.

Його конкурент — голова Федерації біатлону Латвії та депутат Ризької думи Байба Брока — набрала 12 голосів.

Попередній глава IBU норвежець Андерс Бессеберг залишив посаду у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію і не став виставляти кандидатуру на наступний термін. Він підозрюється в отриманні хабара в обмін на приховання допінг-проб російських біатлоністів.

Олле Далін раніше був членом Виконкому НОК Швеції і віце-президентом IBU. Він відомий жорстким ставленням до допінгу.

Раніше сьогодні Міжнародний союз біатлоністів не відновив у правах Союз біатлоністів Росії. За відновлення повноцінного статусу СБР проголосували 20 членів конгресу, проти були 29 осіб, двоє утрималися.

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Теги: #біатлон