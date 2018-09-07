Міжнародний союз біатлоністів обрав нового голову - жорсткого противника допінгу
Президент Союзу біатлону Швеції Оле Далін був обраний новим главою Міжнародного союзу біатлоністів.
Він отримав 39 голосів на свою підтримку на конгресі організації в Поречі (Хорватія), повідомляє Чемпіонат.
Його конкурент — голова Федерації біатлону Латвії та депутат Ризької думи Байба Брока — набрала 12 голосів.
Попередній глава IBU норвежець Андерс Бессеберг залишив посаду у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію і не став виставляти кандидатуру на наступний термін. Він підозрюється в отриманні хабара в обмін на приховання допінг-проб російських біатлоністів.
Олле Далін раніше був членом Виконкому НОК Швеції і віце-президентом IBU. Він відомий жорстким ставленням до допінгу.
Раніше сьогодні Міжнародний союз біатлоністів не відновив у правах Союз біатлоністів Росії. За відновлення повноцінного статусу СБР проголосували 20 членів конгресу, проти були 29 осіб, двоє утрималися.