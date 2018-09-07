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Міжнародний союз біатлоністів відмовив Росії у відновленні повного членства

12:37, 07 вересня 2018
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Союз біатлоністів Росії залишається тимчасовим членом IBU / facebook.com/BiathlonaufSchalke

Про це повідомляється в релізі на офіційному сайті IBU.

В результаті СБР залишається тимчасовим членом IBU.

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Союз біатлоністів Росії позбавили статусу постійного члена через масштабний допінговий скандал. З цієї ж причини на Олімпіади-2018 у Пхенчхані Росія не була представлена, хоча російські спортсмени в ній брали участь.

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Теги: #біатлон Росія допінг#Кубок світу з біатлону-2018/2019