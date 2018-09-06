Український велогонщик Падун посів третє місце на етапі Вуельти

Це був перший великий успіх українця на топовій велобагатоденці.

Марк Падун разом з групою гонщиків пішов у відрив на досить горбистому етапі з двома категорійними вершинами.

На першій з вершин Марк взяв два очки — це його перші бали в будь-якій з номінацій на гранд-турах, повідомляє SportArena.

Фінішний спурт найкраще вдався французу Олександру Генизу. Другим став Ділан ван Барлі з Голландії.

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Для 22-річного уродженця Донецька поточна Вуельта – перша в кар'єрі. Він дебютував у світовому турі тільки в минулому березні, і з тих пір брав участь в Турі Альп і Турі Країни Басків.

Вуельта, 12-й етап

Мондоньедо – Фаро де Естака де Барес. 181,1 км

1. Олександр Женьє (Франція, AG2R-La Mondiale) – 4,22,59

2. Ділан Ван Барлі (Голландія, Team Sky) – 00,00

3. Марк Падун (Україна, Bahrain-Merida) – 00,00

4. Ділан Тенс (Бельгія, BMC Racing Team) — 00,00

5. Віктор Кампенертс (Бельгія, Lotto–Soudal, +2,0