этот материал доступен на русском

Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером

17:08, 06 вересня 2018
Інше
484 0
Еліна Світоліна припинила співпрацю з наставником Тьєррі Аскьоном / j48tennis.net

Як повідомляє topfivemanagement.net, це рішення було прийнято обопільно.

Спаринг-партнер Світоліної Ендрю Беттлс залишиться в команді українки. Крім того, почався пошук нового тренера спортсменки.

Читайте такожУкраїнка Цуренко – нова володарка Америки

Французький наставник Тьєррі Аскьон почав роботу з українкою Еліною Світоліною в грудні 2016 року. З ним Світоліна виграла 8 турнірів WTA, посіла 3-ю сходинку в рейтингу WTA і брала участь у Підсумковому турнірі.

Раніше про те, що Світоліній потрібно змінити тренера, висловив думку тенісний меценат Юрій Сапронов.

Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна дійшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США, повторивши свій же результат на цьому турнірі річної давнини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Еліна Світоліна