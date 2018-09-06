Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером
Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Тьєррі Аскьоном.
Як повідомляє topfivemanagement.net, це рішення було прийнято обопільно.
Спаринг-партнер Світоліної Ендрю Беттлс залишиться в команді українки. Крім того, почався пошук нового тренера спортсменки.
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Французький наставник Тьєррі Аскьон почав роботу з українкою Еліною Світоліною в грудні 2016 року. З ним Світоліна виграла 8 турнірів WTA, посіла 3-ю сходинку в рейтингу WTA і брала участь у Підсумковому турнірі.
Раніше про те, що Світоліній потрібно змінити тренера, висловив думку тенісний меценат Юрій Сапронов.
Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна дійшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США, повторивши свій же результат на цьому турнірі річної давнини.