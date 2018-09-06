Україна завоювала першу ліцензію на Олімпійські ігри-2020

У кульовій стрільбі першу "перепустку" на Ігри-2020 завоював Павло Коростильов.

Українець Павло Коростильов завоював першу ліцензію для української збірної на Олімпійські ігри-2020 в Токіо, повідомляє Isport.

На чемпіонаті світу з кульової стрільби, що проходить у Кореї, українець Коростильов зупинився за крок від медалі у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м. Показавши 7-й результат у півфіналі, Павло пробився у фінальну вісімку, весь фінал впевнено тримався у топ-5 і в підсумку посів четверте місце.

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В якості розради від незавойованої медалі чемпіонату світу може служити ліцензія на Олімпійські ігри 2020 року, які пройдуть в Токіо. Ліцензії отримує краща четвірка в олімпійських дисциплінах на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що для українських спортсменів ця ліцензія стала першою на Олімпіаду-2020. При цьому варто уточнити, що у кульовій стрільбі ліцензії не іменні.

Літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

На чемпіонаті світу зі стрільби в України залишається одна медаль - бронза Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пістолета з відстані 10 метрів у міксті.