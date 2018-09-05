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Цуренко провалила матч чвертьфіналу US Open і вибула з боротьби

20:21, 05 вересня 2018
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Цуренко начисто програла матч чвертьфіналу US Open / Reuters

Гра завершилася з рахунком 1:6, 1:6, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав менше години - всього 57 хвилин.

Українка, як і напередодні, в матчі 1/8 фіналу проти чешки Вондрашкової, мала великі проблеми зі здоров'ям - травму ноги. Плюс, відмінно провела матч суперниця, яка потужно подавала, грала швидко і повністю використала проблеми суперниці на свою користь.

Таким чином, Цуренко вибула з боротьби в 1/4 фіналу, що стало кращим досягненням у кар'єрі.

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Теги: #Цуренко напередодні US Open#результати українців на US Open