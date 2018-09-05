Цуренко провалила матч чвертьфіналу US Open і вибула з боротьби
20:21, 05 вересня 2018Інше
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Українка поступилася японці Осаці з розгромним рахунком 1:6, 1:6.
Цуренко начисто програла матч чвертьфіналу US Open / Reuters
У Нью-Йорку завершився матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому українка Леся Цуренко протистояла Наомі Осаці з Японії.
Гра завершилася з рахунком 1:6, 1:6, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч тривав менше години - всього 57 хвилин.
Українка, як і напередодні, в матчі 1/8 фіналу проти чешки Вондрашкової, мала великі проблеми зі здоров'ям - травму ноги. Плюс, відмінно провела матч суперниця, яка потужно подавала, грала швидко і повністю використала проблеми суперниці на свою користь.
Таким чином, Цуренко вибула з боротьби в 1/4 фіналу, що стало кращим досягненням у кар'єрі.
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