Цуренко провалила матч чвертьфіналу US Open і вибула з боротьби

Українка поступилася японці Осаці з розгромним рахунком 1:6, 1:6.

У Нью-Йорку завершився матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому українка Леся Цуренко протистояла Наомі Осаці з Японії.

Гра завершилася з рахунком 1:6, 1:6, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав менше години - всього 57 хвилин.

Українка, як і напередодні, в матчі 1/8 фіналу проти чешки Вондрашкової, мала великі проблеми зі здоров'ям - травму ноги. Плюс, відмінно провела матч суперниця, яка потужно подавала, грала швидко і повністю використала проблеми суперниці на свою користь.

Таким чином, Цуренко вибула з боротьби в 1/4 фіналу, що стало кращим досягненням у кар'єрі.