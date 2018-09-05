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На Київському велотреку відбудуться перші в історії міжнародні змагання «Гран Прі Києва»

17:20, 05 вересня 2018
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Гран-прі Києва відбудеться вперше в історії / velosport.org.ua

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації. 

Як зазначили у КМДА, «Гран Прі Києва» - це рейтинговий турнір, який внесено до календарю Міжнародного союзу велосипедистів.

Участь у турнірі підтвердили понад 100 українських та іноземних спортсменів. Зокрема з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки. Змагатися будуть у наступних дисциплінах: спринті, кейрінзі, медісоні, омніумі, командній гонці та індивідуальній гонці на час. 

Змагання проходитимуть 7-9 вересня із 10:00 до 18:00, офіційне відкриття 7 вересня о 10:00.

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Теги: #велоспорт#київський велотрек