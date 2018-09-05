На Київському велотреку відбудуться перші в історії міжнародні змагання «Гран Прі Києва»
17:20, 05 вересня 2018Інше
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Участь у турнірі підтвердили понад 100 українських та іноземних спортсменів.
Гран-прі Києва відбудеться вперше в історії / velosport.org.ua
На Київському велотреку 7–9 вересня відбудуться перші в його історії міжнародні змагання – «Гран Прі Києва».
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Як зазначили у КМДА, «Гран Прі Києва» - це рейтинговий турнір, який внесено до календарю Міжнародного союзу велосипедистів.
Участь у турнірі підтвердили понад 100 українських та іноземних спортсменів. Зокрема з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки. Змагатися будуть у наступних дисциплінах: спринті, кейрінзі, медісоні, омніумі, командній гонці та індивідуальній гонці на час.
Змагання проходитимуть 7-9 вересня із 10:00 до 18:00, офіційне відкриття 7 вересня о 10:00.
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